У киевского режима земля горит под ногами, а президент Владимир Зеленский выпрашивает деньги в швейцарском Давосе. Чтобы уговорить Запад вновь начать финансирование, украинским властям нужна хоть какая-то активность и поэтому они организуют налеты своих дронов и ракет на Воронеж и Белгород.

Военный эксперт Сергей Хатылев в интервью изданию «Московский комсомолец» рассказал, как нужно выстраивать защиту от таких атак.

Он пояснил, что России надо первым делом вернуть полноценное командование ПВО и передать ему все истребители. Ранее именно так и было, но сейчас имеется ВКС РФ, что не совсем то.

Кроме того, на западном стратегическом направлении должна быть развернута эшелонированная противовоздушная оборона. В нее следует включить зенитно-ракетные дивизионы «Панцирь-С1», а также два полка С-350 и четыре полка С-400.

Войска ПВО должны быть обеспечены всем необходимым. При этом позиции ЗРК нужно постоянно менять, обманывая радиотехническую разведку Запада, которая отслеживает все происходящее.