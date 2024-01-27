Социальная сеть Facebook (запрещена в России) и другие проекты компании Meta (экстремистская организация, запрещенная в РФ) не должны блокировать в постах призывы убивать русских, пишет РИА Новости со ссылкой на украинского эксперта Центра демократии и международного права Павла Бурдяка.

Кроме того, аналитик высказал недовольство тем, что целый ряд медийных представителей Украины, высказывавшихся против России в 2014 и 2105 году подвергаются административному преследованию и вынуждены платить штрафы.

«Они (военнослужащие ВС РФ. — Прим. ред.) не являются защищенной группой, соответственно, слова-эпитеты действуют в их адрес, и их не должны классифицировать как язык вражды», – заявил Бурдяк.

Напомним, ранее Meta уже снимала запрет на оскорбления в адрес бойцов ВС РФ, но при этом оговаривалась, что такие высказывания в адрес гражданских недопустимы. Именно по этой причине компания была признана в России экстремистской организацией, а все ее проекты заблокировали.