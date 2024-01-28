Восстановление нормальных отношений с Россией должно стать приоритетом для правительства Соединенных Штатов. Такое неожиданное заявление сделал бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.

Он отметил, что на Украине у Вашингтона нет никаких интересов. Эта страна совершенно бесполезна в плане ресурсов, она не может иметь какое-либо значение для США и Североатлантического альянса, передает РИА Новости.

«Восстановление отношений с Россией должно стать нашим главным приоритетом», – уверен Риттер.

Напомним, что в ходе пресс-конференции в ООН министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в данный момент между Россией и США ведется лишь вялый диалог о работе дипломатических представительств. Каких-либо других отношений просто не существует.