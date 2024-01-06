Российские ВС продолжат удары по объектам военной и промышленной инфраструктуры на Украине, заявил бывший полковник СБУ Олег Стариков. Он отметил, что количество таких атак будет неуклонно расти.

Главными целями станут аэродромы, которые в будущем могут использоваться для хранения американских истребителей F-16, а также для логистики, связанной с этими самолетами, передает РИА Новости.

По мнению Старикова, ВС РФ могут задействовать для ударов не только высокоточные ракеты, но и целые рои дронов-камикадзе или разведывательных БПЛА. Эксперт пояснил, что если сейчас украинская противовоздушная оборона справляется с отражением атак 4-5 беспилотников, то 50-60 в одном рое станут для нее серьезной проблемой.