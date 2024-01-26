Запад не хочет победы Киева в противостоянии с Москвой, заявил отставной генерал Бен Ходжес, ранее командовавший ВС США в Европе. Он отметил в интервью DPA, что воля Кремля сильнее воли Брюсселя и Вашингтона, в чем кроется главная опасность для Соединенных Штатов и НАТО.

Конфликт на Украине зашел в тупик, так как ни Киев, не Москва сейчас не способны одержать однозначную победу. Поэтому 2024 год станет периодом промышленного противостояния. Россия и Запад будут фактически соревноваться в наращивании ВПК и производства техники, вооружений и боеприпасов.

Ранее Ходжес предсказывал противостояние России и НАТО, приводя конкретные сроки. Он заявлял, что Минобороны Германии готовится к большой войне, которая начнется летом 2025 года.