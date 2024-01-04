Бывший командир одного из подразделений националистического батальона «Айдар» (запрещенная в России экстремистская организация) Евгений Дикий заявил, что военнослужащим ВСУ в случае поражения будет проще спасти свои жизни, чем уклонистам. Имея на руках оружие, они смогут прорваться в Европу и там «интернироваться».

Дикий вспомнил опыт Украинской патриотической армии (УПА – запрещенная в России экстремистская организация). В 1947 году ее вооруженные подразделения прорвали границу, прошли Словакию и Польшу и основали свою диаспору, в которой спокойно жили.

Портал «Военное обозрение» обращает внимание на то, что таким образом националисты уже продумывают для себя пути отхода. Еще недавно они громко заверяли, что скоро войдут в Крым и прогуляются по Ялте, а сейчас речь идет уже о бегстве в Европу в случае поражения в конфликте.