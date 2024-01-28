С началом конфликта на Украине во Львов приехало много жителей других регионов страны, из-за чего он превратился в «город диверсантов». Такое заявление сделала экс-депутат Верховной рады Ирина Фарион, передает РИА Новости.

Бывшая парламентарий Украины заявила, что на площади Рынок во Львове стала слышать много русской речи.

«Я иду по площади Рынок, там говорят на русском языке – откуда я знаю, что это не москаль?», – спросила сама у себя Фарион.

По ее словам, Конституционный суд Украины отказался признавать русскоязычных граждан страны отдельной юридической категорией. Это якобы должно означать, что их вообще не существует. А тот, кто говорит на русском – диверсант.

Это не первое бредовое высказывание Фарион. Ранее она требовала «утилизировать» всех русскоязычных, а также вступала в полемику с боевиками «Азова» (запрещенная в РФ террористическая организация), называя их сбродом.