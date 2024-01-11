Подполковник Карен Квятковски, ранее занимавшая пост аналитика в Пентагоне, заявила, что срыв мирных переговоров между Киевом и Москвой в марте прошлого года – это преступление США и Великобритании.

Она высказалась в том духе, что мир уже практически был в руках обеих стран, но из-за вмешательства Запада конфликт продолжается второй год.

«На мой взгляд, это было преступление — поощрять конфликт, из-за которого гибнут люди, при том, что мир уже почти был у них в руках», – цитирует Квятковски РИА Новости.

Также она отметила, что сейчас Россия «совсем не та», что была в начале противостояния. И поэтому Украина, которой рано или поздно все равно придется заключать мирный договор, потеряет намного больше.