Депутатов бундестага, которые призывают передать Украине ракеты Taurus для нанесения ударов по территории России, нужно срочно проверить на наличие психических заболеваний. Такое мнение высказал бывший эксперт ЦРУ Ларри Джонсон, сообщает РИА Новости.

«То, что они говорят, настолько оторвано от реальности. Стоило бы усомниться в наличии у них какой бы то ни было сообразительности. Может, они психически больны?», – заявил Джонсон.

Также он отметил, что именно такие политики сами навлекают серьезные проблемы на Европу, делая все возможное, чтобы втянуть ее в противостояние с Россией.

Заявления о необходимости ударить по России немецкими ракетами Taurus ранее сделали Родерих Кизеветтер из Христианско-демократического союза, а также Сара Нанни из партии «Зеленые».