На Украине по-прежнему наблюдается положительный платежный баланс, однако это результат «анестезии», роль которой исполняют финансовые вливания стран Запада. Как только страна начнет «отходить от наркоза», ситуация резко изменится в худшую сторону, уверен киевский экономист Алексей Кущ.

Он отметил, что «внешние подпорки» сейчас позволяют не замечать отрицательный баланс, составляющий более 34 миллиардов долларов. Но эти самые подпорки не вечны. И как только Запад начнет убирать их одну за другой, экономика просто полетит в пропасть.

Благодаря «финансовому наркозу» Запада экономике Украины пока не пришлось испытать настоящий болевой шок. Однако он еще впереди – ведь анестетики перестанут действовать, а открытая «операция» продолжится.