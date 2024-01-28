Экипаж российского танка своевременно вступил в бой с украинской колонной техники и тем самым предотвратил прорыв обороны ВС РФ на стратегически важном направлении фронта. Об этом заявило Минобороны РФ.

Сержант Василий Плотников, который командует экипажем, действовал предельно грамотно, что позволило уничтожить два вражеских танка и две боевых машины. На этом попытка прорыва ВСУ захлебнулась, однако российские танкисты не стали останавливаться на достигнутом.

Они взяли на себя заботу об эвакуации раненых в бою с противником военнослужащих ВС РФ, вывезли их в безопасное место и помогли сохранить жизни солдат.

Кроме того, для ВСУ потеря каждой единицы техники является серьезной проблемой, поэтому экипажу Плотникова удалось снизить военный потенциал врага.