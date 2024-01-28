К 100-летию со дня создания киноконцерна «Мосфильм» эксперты составили «абсолютный рейтинг» фильмов, снятых этой киностудией. Всего в него вошло 11 работ, среди которых 7 комедийных картин, передает ТАСС.

Уверенное первое место занял фильм «Джентльмены удачи», который вышел на экраны в 1972 году. Тогда его посмотрели 65 миллионов зрителей, а некоторые фразы из картины пользуются популярностью и в наше время.

На втором, третьем и четвертом местах расположились фильмы режиссера Леонида Гайдая. Это «Бриллиантовая рука», «Операция “Ы” и другие приключения Шурика», а также «Иван Васильевич меняет профессию».

В лучшей пятерке оказался и фильм Владимира Меньшова «Москва слезам не верит». Мелодрама 1980 года получила статуэтку «Оскар» американской киноакадемии, что удавалось далеко не каждой советской картине.