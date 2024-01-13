Одна из самых знаменитых американских поп-звезд Дженнифер Лопес является настоящей иконой стиля. Актриса и певица не просто выбирает безупречные наряды, она их умело сочетает с макияжем, прической и аксессуарами.

Недавно певица порадовала своих поклонников новым альбомом. И для него она решила сняться в образе, созданном известным российским брендом Yanina Couture. Для обложки своего студийного альбома This Is Me…Now Джей Ло выбрала комбинезон Yanina Couture из коллекции SS’23. Комбинезон выполнен из полупрозрачной нюдовой ткани, декорированный принтом из крупных красных маков. Этот наряд подчеркнул подтянутую фигуры звезды. Между прочем, Джей Ло в этом году исполнится 55 лет. А певица выглядит на свой возраст просто безупречно.

Российский бренд Yanina Couture разместил на официальной странице в соцсетях фотографию обложки альбома Дженнифер Лопес. Кроме того, певица опубликовала фотографию в этом комбинезоне на своей странице в популярной соцсети. Она подписала снимок: «This Is Me…Now. Эксклюзивная обложка для винила». Автором снимка является известный фотограф Норман Джин Рой.