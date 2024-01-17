Музыкант, который известен в тик-токе под ником СJ Hedgepeth, вряд ли мог рассчитывать на популярность в России, если бы не оказался очень похож на Филиппа Киркорова. Недавно американец обещал, что запишет кавер на хит русского поп-короля.

Пока СJ Hedgepeth не решил, что именно будет перепевать из репертуара народного артиста России. Американец признался, что среди всех песен Киркорова ему сложно найти ту, которая бы гармонично звучала в стиле гранж. Раньше он перепевал «Нирвану», поэтому пока не совсем представляет, как перепоет «Единственную» или «Я за тебя умру».

Впервые в России заговорили о 25-летнем двойнике Киркорова в конце прошлого года. Он живет в Центральной Вирджинии и активно постит в тик-ток ролики с игрой на гитаре. В России его прозвали Филиппом Кобейном и Куртом Киркоровым, обсуждая слухи о том, что парень вполне может быть незаконнорожденным сыном поп-короля российской эстрады.