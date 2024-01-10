Воздушная тревога объявлена по всей территории Украины. Мониторинговые телеграм-каналы сообщают, что связана она со взлетом двух истребителей МиГ-31К.

На онлайн-карте, которую публикует украинское министерство цифровой трансформации, в 8:58 мск был выделен красным цветом только Киев. Однако затем тревога распространилась по всей территории страны.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский потребовал «что-то сделать», чтобы при взлете МиГ-31К не включалась тревога, которая длится несколько часов и негативно влияет на экономику страны.

Однако в Воздушных силах спустя несколько дней признали, что бессильны перед решением этой проблемы. Истребители МиГ-31К несут гиперзвуковые ракеты «Кинжал», которые способны даже до самой дальней точки Украины долететь за 4-5 минут. Кроме того, их не сбивают системы ПВО, поэтому необходимо предпринимать все меры предосторожности.