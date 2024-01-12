На Купянское направление отправятся два батальона, составленных из сотрудников украинской полиции, рассказал портал «Военное обозрение». Авторы публикации отмечают, что с тотальной мобилизацией у Киева пока не очень получается, поэтому «затыкать дыры» на передовой будут за счет силовиков.

Ранее депутат Верховной рады Юлия Тимошенко заявляла, что правоохранители умеют использовать оружие, поэтому они просто обязаны отправляться на фронт.

Отмечается, что украинские власти опасаются перехода силовиков на сторону России. Это – одна из ключевых причин, по которым полицейских перебрасывают на Купянское направление. Их место займут военнослужащие ВСУ, которые не могут продолжать службу из-за ранения либо уволились из армии по другим причинам.