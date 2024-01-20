Бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в своей публикации для The American Conservative написал, что Россия уже одержала стратегическую победу на Украине. Теперь ей остается лишь выполнить все задачи специальной военной операции, что не займет много времени.

«Глупые попытки Вашингтона уничтожить Россию ценой жизней украинцев привели к стратегической победе Москвы и продемонстрировали слабость Америки всей планете», – отмечает военный эксперт.

Он пояснил, что ни один из советов США Украине не помог ей добиться хотя бы минимальных успехов. Также низкую эффективность показали вооружение и техника, которые ранее использовались только в борьбе со слабыми противниками. В противостоянии с Россией они лишь подчеркнули слабость Соединенных Штатов и их союзников по НАТО.

Ранее американский эксперт Джон Миршаймер заявил, что у ВСУ не хватит сил восстановиться и перейти в контрнаступление ни в 2024-м, ни в 2025 году.