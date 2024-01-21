В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк» произошел сильный пожар. Персонал своевременно эвакуирован, пострадавших нет, заявил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

На ликвидацию пожара брошены силы и средства Леноблпожспаса и ГУ МЧС по региону. Также создан оперативный штаб, заседание которого возглавил глава района Юрий Запалатский.

Дрозденко также озвучил информацию от телеграм-каналов о возможном ударе по порту беспилотных аппаратов. Эти данные сейчас проверяются. Местные жители сообщили, что сперва слышался звук двигателя БПЛА, а затем прогремела серия взрывов, после которой и начался пожар.

Ранее ВСУ уже пытались атаковать Ленинградскую область с применением БПЛА. 18 января около половины второго ночи ПВО сбила беспилотник, сообщало Минобороны.