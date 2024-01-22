Телеграм-канал WarGonzo опубликовал видеозапись одного из боев под Авдеевкой, в ходе которого беспилотник принес гранату прямо в руки российскому военному.

На кадрах запечатлены моменты штурма позиций противника, во время которых бойцы ВС РФ пытаются взять под контроль опорный пункт. Скорее всего, у одного из военнослужащих закончились гранаты. Это заметил оператор БПЛА.

Буквально через несколько секунд он направил дрон к российским военным, который предельно осторожно доставил гранату в руки одного из бойцов и обеспечил возможность успешно завершить начатое.

Российские беспилотники применяются на линии фронта для самых различных целей. Помимо стандартных уже разведки, корректировки огня и сброса боеприпасов, они также доставляют боекомплект, могут конвоировать пленных, снабжают военнослужащих продуктами.