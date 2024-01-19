Актер Владимир Долинский высказался по поводу спровоцировавшего бурное обсуждение заявления режиссера Никиты Михалкова о том, что фильмы Эльдара Рязанова не являются кино.

Он отметил, что Михалков высказал лишь свое мнение, которое он и не должен скрывать. Два режиссера имеют собственные взгляды на кинематограф и его развитие и поэтому от них не требуется высказывать друг другу симпатию.

«У всех свои вкусы, никто не обязан друг другу нравиться. Кто-то любит Доронину, кто-то ее на дух не принимает. Так же, как и Юлию Константиновну Борисову и многих других выдающихся художников. Думаю, что все это дело вкуса», — заявил Долинский.

Он напомнил, что Михалков говорил о конкретных фильмах и приводил примеры, то есть, аргументировал свои слова. При этом оба режиссера внесли огромный вклад в российский кинематограф независимо от того, нравились их работы друг другу или нет.