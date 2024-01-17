«Слово пацана. Кровь на асфальте» – честный и качественный сериал, высказал своем мнение актер и депутат Госдумы Дмитрий Певцов. Зампред комитета по культуре также не считает, что фильм Жоры Крыжовникова пропагандирует детскую преступность. Напротив, он вполне может использоваться в воспитательных целях, передает портал News.ru.

«Слово пацана» — это хорошее, качественное, честное кино, где все честно и художественным языком рассказывается о том, куда может привести любое маленькое или большое преступление. Я считаю, что это победа нашего кино, и побольше бы таких фильмов», — рассказал Певцов.

Он отметил, что хотя российский кинематограф еще очень далек от великого советского кино, но появляющиеся в последнее время фильмы и сериалы все же показывают, что не все потеряно. Также Певцов порекомендовал родителям во время просмотра «Слова пацана» пояснять подросткам, что персонажи делают неправильно.