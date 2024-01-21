Двигатели Cumminsполучили широкое распространение из-за высокой производительности и надежности в эксплуатации. Они успешно используются на легковых и грузовых автобусах и спецтехнике, а также на разнообразном оборудовании, включая мощные электростанции, сварочные аппараты и генераторы.

Компания ASE-TECHNOLOGY осуществляет прямые поставки Cumminsв Россию, гарантирует оригинальность двигателей и комплектующих к ним. Наличие офисов в Германии и РФ дает возможность оперативно выполнять заказы любой сложности, а также гарантировать высокое качество силовых агрегатов.

Запчасти для двигателей Cummins

Даже столь надежные двигатели иногда выходят из строя по целому ряду причин. К ним относятся износ отдельных деталей и узлов, ошибки в эксплуатации, исчерпание ресурса мотора. В этой ситуации потребуется провести тщательную диагностику, выяснить, какие именно компоненты перестали справляться со своими функциями и заменить их на новые.

В компании ASE-TECHNOLOGY, которая реализует дизельные двигатели и запчасти от американского бренда, всегда можно подобрать:

стартеры и свечи зажигания;

форсунки и другие компоненты топливной системы;

генераторы;

турбины и турбокомпрессоры;

топливные насосы высокого давления и комплектующие к ним;

опоры вентилятора, коленвалы и другие запасные части.

Заявка на запчасти обрабатывается в минимальные сроки. При этом поставка осуществляется непосредственно от производителя, что позволяет гарантировать долговечность, надежность и отсутствие каких-либо проблем с совместимостью или эксплуатацией.

Двигатели Cummins: наиболее популярные модели

Американский бренд выпускает множество разновидностей двигателей, но к наиболее популярным относятся:

четырех или шестицилиндровые CumminsB, которые применяются в основном на грузовых автомобилях. Их мощность может достигать 200 л.с;

серииCumminsISB, ISBe и QSB, мощность которых может достигать 325 л.с. Это также 4- или 6 цилиндровые силовые агрегаты, которые устанавливаются на погрузочную или грузовую технику. Ключевые особенности – экономичность расхода топлива и низкий уровень шума в процессе работы;

ISX15 и QSX15. Обладают мощностью до 665 л.с., используются на пассажирском транспорте и на сельскохозяйственной технике;

Cummins N14. Двигатели уже не выпускаются, но по-прежнему безупречно работают на генераторах и прочем подобном оборудовании. Мощность может достигать 525 л.с.

Чтобы приобрести запасные части к этим или любым другим двигателям Cummins, достаточно воспользоваться каталогом или связаться с менеджером для подбора необходимых комплектующих и оформления заказа.