«Дисней» активно ищет прибыли в американском футболе

«Мышиный дом» и «Национальная футбольная лига» (НФЛ) ведут переговоры, в результате которых лига может получить долю в диснеевском ESPN и отдать сектор массмедиа НФЛ под контроль «Диснея».

Прямо сейчас, сообщает Variety, происходит одно из величайших состязаний в спортивном мире Америки.

Сообщается, что компания Walt Disney и НФЛ ведут серьезные переговоры, по словам двух инсайдеров, знакомых с этим вопросом, о том, что футбольная лига может получить долю в диснеевском кабельном спортивном канале ESPN, одновременно отдав «Мышиному дому» свою NFL Media в расчете, что под контролем крупнейшей медиакорпорации монетизация будет происходить лучше.

Такой шаг еще больше сблизит «Дисней» с НФЛ и, возможно, лишит лигу ценных спортивных прав на показ высокорейтинговых футбольных игр. Также компания Disney может получить такие активы футбольной лиги, как кабельные каналы NFL Network и RedZone.

Эффективная монетизация спорта

«Дисней» и НФЛ отказались комментировать переговоры, о которых ранее сообщили «Нью-Йорк пост» и «Атлантик». Корпорация Walt Disney подыскивает партнеров для ESPN, столкнувшись со снижением одного из своих основных экономических движителей – доходов партнерских программ от кабельного распространения. Среди других сторон, к которым обратился медиагигант – спортивные лиги, жизненно заинтересованные в успешности ESPN, поскольку этот кабельный канал транслирует лучшие игры от нескольких спортивных организаций.

Достижение сделки пока не гарантировано, поскольку, как сообщил один из инсайдеров, она должна быть одобрена собственниками НФЛ на регулярной встрече, ожидаемой в середине весны.

Но в случае ее завершения могут возникнуть серьезные последствия для целого ряда спортивных организаций США. К примеру, «Дисней» может добавить автономный канал NFL Network к массиву спортивного контента ESPN, а также может отправить NFL RedZone, так называемое «обходное» кабельное предложение, показывающее видео со всех игр НФЛ по воскресеньям на такое место, как кабельный канал ESPN +. Это могло бы дать толчок развитию потокового хаба и уменьшить зависимость ESPN от других прав, которые ранее способствовали поддержке кабельного канала, таких как UFC.

Переговоры начались после того, как «Дисней» и ESPN поработали над улучшением своего положения среди директоров НФЛ. Так «Мышиный дом» добился одновременной трансляцией некоторых своих игр бренда «Monday Night Football» на канале ABC, что позволило расширить аудиторию зрителей, а также привлечь Троя Эйкмана и Джо Бака из Fox Sports в качестве спортивных комментаторов для «MNF».

ESPN также разработала новую популярную программу «ManningCast» на ESPN2, в которой братья-регбисты Пейтон и Эли Мэннинги ведут более свободные дискуссии об играх «MNF» при одновременной их трансляции. НФЛ недавно предоставила «Диснею» права на трансляцию почти всего сезона игр «MNF» на ESPN и ABC, что позволит «Мышиному дому» пережить две жестокие голливудские забастовки, которые, на свое завершение, лишили все крупные американские медиакомпании свежего киноконтента.