Мир в последнее время столкнулся с множеством различных серьезных вызовов, поэтому его внимание рассеялось. Сейчас Украине намного сложнее привлекать к себе внимание, уверена глава Украинского дома в швейцарском Давосе Ульяна Хромяк.

Lenta.ru со ссылкой на американское издание Politico поясняет, что Хромяк пытается вернуть внимание всего мира к Украине и ее проблемам. Для этой цели специально к очередному ВЭФ в Давосе она подготовила подробные статистические данные о том, что страна пережила в последнее время.

Также с 15 по 18 января именно в Украинском доме пройдут встречи с целью обсуждения дальнейшей помощи Киеву и поддержки страны Западом. Помимо этого, участники будут дискутировать по поводу послевоенной Украины.

Киев должен всеми силами отстаивать свою точку зрения перед остальным миром, чтобы вновь сфокусировать его внимание на себе, заявляет Хромяк.