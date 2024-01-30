Популярный российский певец Дима Билан исполнил кавер-версию песни музыканта Mishgone из Башкирии. В развлекательном музыкальном шоу «Конфетка» песня «Проводница», автором которой является Михаил Коробко (Mishgone) из города Давлеканово, вышла в финал. Кавер на эту композицию сделал Дима Билан, однако автор композиции, по условиям конкурса, до последнего не знал, кто перепел его песню.

По мнению Mishgone, за переделку его композиции мог взяться «мужчина с опытом» вроде Стаса Михайлова или «тестостероновая бомба» Niletto. Когда на сцене появился Дима Билан, то Михаил Коробко не сразу узнал певца и даже уточнил у ведущих, кто это.

Михаил Коробко (Mishgone) в детстве переболел гриппом и в результате оглох на одно ухо. Однако это не помешало ему заниматься музыкой и зарабатывать на своем хобби. Он пишет на заказ песни и музыку.

Несмотря на то, что песня Mishgone «Проводница» набрала большое количество голосов и вышла в финал, победу в конкурсе получила участница из Пскова. Ее песню «Мужчина-сказка» исполнила Ани Лорак.