Турецкий портал dikGAZETE написал, что президенту Украины Владимиру Зеленскому придется очень дорого заплатить за попытку удержаться у власти посредством боевых действий.

Обозреватель Эрхан Алтыпармак, перевод публикации которого представлен РИА Новости, отметил, что Запад продолжает уверять Зеленского в своей безмерной поддержке. Однако на деле западные государства уже закончили эту игру. В ее продолжение верит только наивный украинский лидер, готовый продолжать уничтожать своих граждан в зоне боевых действий. Лишь бы остаться в президентском кресле.

Попытка победить или хотя бы ослабить Россию с треском провалилась. В дальнейшем Киев ожидают новые эпичные провалы и сокрушительное поражение. При этом Запад так и не сдержит свое обещание принять Украину в НАТО и ЕС. Зеленский же заплатит очень высокую цену за свои мелочные расчеты.