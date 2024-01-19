На фоне роста розничных цен на яйца в Российской Федерации в Сети началось бурное обсуждение возможности начать поставки в страну искусственных яиц из Китая. Диетолог Полина Журавлева в беседе с корреспондентом «Общественной Службы Новостей» объяснила, опасны ли «псевдояйца» для здоровья человека.

«Все зависит от того, из чего они сделаны. Искусственные яйца, в отличие от натуральных, обычно представляют собой продукты растительного происхождения, такие как соевый белок или другие растительные ингредиенты. Те, о которых слышала ранее я вовсе не опасны и где-то даже полезнее обычны яиц, если конечно употреблять их умеренно», – заявила диетолог.

По ее словам, в первую очередь необходимо внимательно прочитать состав искусственных яиц, поскольку при их массовом производстве некоторые китайские производители могут использовать консерванты вредные для здоровья человека.