Чтобы сохранить стройную фигуру, а также свести к минимуму вред здоровью, важно не переедать. Также необходимо выбросить из своего рациона продукты, которые являются пищевым мусором.

Диетолог из Ярославля Татьяна Селезнева отнесла к такому «мусору» весь фастфуд, продукты переработки мяса, то есть колбасы, сосиски, копчености и прочее, соевый соус, изделия на дрожжах, рафинированные растительное масло и сахар, соленую карамель, пиво и белый хлеб.

Вместо всего этого нужно употреблять яблоки и финики, бруснику и нут, брюссельскую капусту, а также греческий йогурт, рыбу и сливочное масло.

При этом диетолог отметила, что слишком истязать себя жесткими диетами не стоит. Очень тяжело отказаться от сладостей, к примеру, поэтому делать этого не нужно. Главное – употреблять подобные продукты в небольших количествах, чтобы не спровоцировать резкий набор лишнего веса.