Диетолог и эндокринолог Альбина Комиссарова в своем личном блоге рассказала о пользе яиц и о количестве их потребления в день. Специалисты подчеркнула, что единого критерия по количеству яиц, которое можно съедать ежедневно, нет. Все зависит от индивидуальных особенностей организма человека.

В среднем врачи рекомендуют употреблять ежедневно 1-2 яйца в день. Такое количество снабдит организм ценными источниками белка. Также диетолог подчеркнула, что большой разницы в пользе между куриными и перепелиными яйцами нет.

Кроме того, врач подчеркнула, что острой необходимости мыть яйца перед приготовлением нет. Это стоит делать, если скорлупа испачкана грязью или пометом. Дело в том, что вредные бактерии могут погибнуть только после термообработки. Поэтому не рекомендуется употреблять яйца в сыром виде.

Что касается людей, имеющих повышенный уровень холестерина, то этот показатель не влияет на разрешенное количество употребления яиц. Специалист рекомендует также съедать в день также 1-2 яйца в день.