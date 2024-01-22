На Донецком направлении российские военные задействовали мобильный бункер-укрытие, который спас жизнь шестерым бойцам. Об этом агентству ТАСС рассказал Алексей Девятилов – глава компании «Доргеотех», разработавшей уникальную конструкцию.

Он отметил, что это лишь один из эпизодов, когда бункеры спасли военнослужащих ВС РФ. Они уже используются и помогают бойцам скрываться от обстрелов в полевых условиях.

Так, шестеро упомянутых выше военных занимались наведением переправы, когда противник открыл по ним огонь. Бойцы даже не стали соблюдать инструкцию, по которой мобильный бункер должен накрываться полутораметровым слоем грунта. Они загнали конструкцию в капонир, забросали чем попало и спрятались от обстрела. Девятилов рассказал, что сейчас в зоне СВО находится пять бункеров от компании «Доргеотех». Но мобильный пока только один.