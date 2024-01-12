Украине необходимо мобилизовать как можно больше женщин и молодых мужчин, которые разъехались по Европе. Такое заявление сделал экс-главком ВС США в Европе Бен Ходжес.

Он высказался в том духе, что Киев еще не задействовал все имеющиеся в его распоряжении мобилизационные резервы. Людей на Украине еще много, поэтому нужно заняться призывом в армию молодежи, уехавшей за границу, и женщин.

При этом, по словам Ходжеса, последние могут служить не только в штабах или в медицинских подразделениях. Из них вполне можно сделать хороших танкистов и артиллеристов, использовать для других целей.

Помимо этого, уверен американский генерал, Украина должна настойчиво потребовать от европейских стран выдачи всех военнообязанных мужчин.