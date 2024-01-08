Депутат бундестага Сара Вагенкнехт выступила за мирные переговоры по Украине и заявила, что текущая ситуация демонстрирует абсолютную бесполезность поставок оружия Киеву якобы для улучшения его переговорных позиций.

Она также отметила, что положение Украины выглядит в точности до наоборот. Чем больше Запад поставляет ей оружия, тем в худшей переговорной позиции оказывается. Киев. Вагенкнехт отметила, что сейчас ситуация складывается для украинских властей намного хуже, чем в 2022 году.

Также политик заявила, что сотни молодых украинцев погибают в конфликте, который Киев выиграть просто не в состоянии. Это уже признали и генералы ВСУ, и многие высокопоставленные военные на Западе, но США, Германия и другие страны все же намерены продолжить поставки, чтобы затянуть противостояние еще как минимум на год.