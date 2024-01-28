Украинских женщин пока решили не добавлять в мобилизационный ресурс, так как мужчин вполне достаточно для выполнения боевых задач. Об этом заявил зампред комитета Верховной рады по вопросам обороны, разведки и нацбезопасности Егор Чернев, передает РИА Новости.

Это его заявление стало ответом на требование депутата Ирины Совсун мобилизовать в армию женщин. Она пояснила, что Конституция не указывает необходимость защищать страну только для мужчин, поэтому украинки подлежать мобилизации.

«Позиция президента, позиция комитета и позиция в принципе, я думаю, большинства парламентариев в том, что не нужно на сегодняшний день добавлять женщин в мобилизационный ресурс», – заявил Чернев.

Он также указал, что в новом законопроекте речь будет идти о мобилизации мужчин от 27 до 60 лет. То есть, в сравнении с действующими нормами ничего не изменится.