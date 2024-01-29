Подозреваемый в государственной измене и находящийся в киевском СИЗО депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что на Украины появляется все больше признаков готовности властей к переговорам с Россией.

По словам Дубинского, та «непримиримость», которую демонстрирует в своих речах президент Украины Владимир Зеленский, представляет собой исключительно политический лозунг. Связана она с окончанием пятилетнего срока пребывания у власти, после которого кто угодно сможет назвать главу государства нелегитимным.

Дубинский прокомментировал заявление Давида Арахамии о желании 17 депутатов партии «Слуга народа» и представителей других парламентских фракций отказаться от своих полномочий.