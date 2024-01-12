Если США будет по-прежнему выгодно помогать Украине, они найдут средства и придумают новые программы военной помощи, заявил депутат Госдумы Леонид Ивлев. При этом генерал-майор запаса уверен, что отказ от дальнейшего финансирования стал бы для Киева хорошим уроком, так как власти страны жертвуют собственным населением ради западных подачек.

«Пока по Станиславскому: “Не верю!”. Как показывает практика, в США умеют наводить туман войны и еще могут появиться новые программы помощи, на которые найдутся финансы, если им прежде всего, а не Украине, это будет выгодно», – рассказал Ивлев РИА Новости.

Напомним, представитель Белого дома Джон Кирби ранее заявил, что Украина больше не получит военную помощь от США до момента одобрения Конгрессом нового пакета.

Ивлев скептически отнесся к этом заявлению и считает, что Вашингтон совсем скоро примет решение о продолжении финансирования.