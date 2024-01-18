Украинская пропаганда, которая приписывает России причастность к блокаде пропускных пунктов на границе с Польшей, обеспечивает Москве дополнительные преимущества и играет ей на руку, заявил депутат Европарламента Рышард Чарнецкий.

В своей статье для издания Do Rzeczy, перевод которой представлен РИА Новости, евродепутат пояснил, что такая пропаганда играет против президента Украины Владимира Зеленского, так как демонстрирует узость его политического и полное отсутствие стратегического мышления.

«Публикации украинских журналистов, как и предварявшие их заявления украинских политиков, не только неправдивы и очень глупы, но и являются подарком для России», — написал Чарнецкий.

Повторение «злосчастной риторики» лишь унижает Украину и добавляет проблем в ее и без того непростые отношения с Польшей.

Напомним, что границы блокируют и румынские перевозчики, которые не хотят пускать в страну дешевую сельхозпродукцию с Украины.