Деловой район Сиднея охвачен легионеллой – семеро госпитализированы

Власти австралийского Новый Южный Уэльс призвали сотни тысяч людей, посещавших центральный деловой район столицы штата в период Рождества и Нового года, следить за проявление симптомов болезни легионеров. Источник: ABC News.

Семь австралийцев, побывавших в разных местах города в течение последних нескольких недель, в настоящее время дали положительный результат на легионеллез и находятся в больнице с пневмонией.

Это заболевание обычно возникает в результате вдыхания частиц загрязненной воды, поступающей через кондиционеры. Болезнь легионеров не заразна.

По данным Минздрава Нового Южного Уэльса, порядка 10% людей, зараженных болезнью легионеров, умрут, несмотря на интенсивное лечение.

В Минздраве штата призывали всех, кто побывал в сиднейском деловом районе за последние 10 дней, следить за проявлением заболевания.

«Симптомы болезни легионеров развиваются в течение десяти суток с момента контакта с загрязненными частицами воды в воздухе и включают озноб, лихорадку, кашель и одышку, а также нередко приводят к тяжелым инфекциям дыхательных путей», – говорится в официальном заявлении Минздрава Нового Южного Уэльса.

«Люди, у которых развивается это заболевание, диагностируются с помощью анализа мочи или мокроты и рентгенографии грудной клетки, чаще всего им требуется лечение антибиотиками в условиях больницы. Наибольшему риску подвергаются люди с легочными заболеваниями или другими серьезными заболеваниями, а также курильщики».

Три женщины и четверо мужчин, находящихся сейчас в больнице Сиднея с этим заболеванием, ранее бывали в местах между Батерст-стрит, Сассекс-стрит, Элизабет-стрит и Серкулар-Куэй.

В конце декабря 2023 года сотни тысяч людей посетили центральный деловой район Сиднея, чтобы поучаствовать в распродажах в День подарков и посмотреть на фейерверк в канун Нового года.

Проверки градирен

Минздрав штата сообщил, что работает с городским советом Сиднея над полной проверкой потенциально загрязненных градирен.

Люди обычно заражаются легионеллами, вдыхая небольшие капли воды в воздухе, содержащие бактерии. Источником бактериального загрязнения могут быть зараженные легионеллой градирни для кондиционирования воздуха, гидромассажные ванны (джакузи), душевые насадки и иные водоемы.

В Минздраве сообщила, что начнут с проверки записей о техобслуживании градирен в центральном сиднейском деловом районе, чтобы определить, какие именно комплексы кондиционирования необходимо исследовать в первую очередь.

«Владельцы зданий должны документально подтвердить, что их градирни эксплуатируются и обслуживаются в соответствии с Положением о здравоохранении штата Новый Южный Уэльс от 2022 года», – заявили в Минздраве.

«Регулярные ежемесячные осмотры градирен создают условия для своевременного выявления зараженных секций, оперативного проведения специальной очистки и дополнительных корректирующих действий».