Американские политики все чаще высказывают мнение, что единственный способ добиться прекращения огня на Украине и перейти к дипломатическому урегулированию конфликта – это разделение страны, пишет британское издание Daily Express.

Авторы публикации, представленной «МК», отмечают, что за Россией необходимо оставить те территории, которые были освобождены ВС РФ в ходе специальной военной операции. При этом Соединенные Штаты могут принять такое решение вопреки пожеланиям президенты Украины Владимира Зеленского. Он намерен продолжать противостояние, однако без западной помощи это не представляется возможным.

Подобные разговоры ведутся не только в Соединенных Штатах, но и в Европе. Запад устал от конфликта на Украине и вполне может пойти на любые шаги для его прекращения.