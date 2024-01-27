Шансов на новое контрнаступление у ВСУ больше нет, поэтому они будут пытаться держать оборону и усилят террористические атаки с применением беспилотников и ракет, считает военный эксперт Василий Дандыкин.

Он пояснил, что наступать Киев может только на некоторых участках. Так, по слухам, он сейчас собирает силы в Николаеве, чтобы попытаться вернуть под контроль Кинбурнскую косу.

«Будут усиливать беспилотники, стрелять по Крыму, создавать линию обороны и пытаться ее удержать в ожидании новых поставок оружия, наемников. Своих профессионалов у Украины уже мало», – рассказал аналитик «Ленте.ру».

Россия будет выполнять те же задачи – установление контроля над территориями ДНР и ЛНР, а также создание полосы безопасности, позволяющей предотвратить обстрелы противника.