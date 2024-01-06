В далеком 2008 году произошло загадочное самоубийство российской топ-модели Русланы Коршуновой, которая якобы сама спрыгнула с балкона своей квартиры в Манхэттене. Смерть топ-модели казахского происхождения, возможно, связана с посещением «острова педофилов» Джеффри Эпштейна. Об этом в своем материале сообщает издание Daily News.

В соответствии с обнародованными новыми судебными документами, стало известно, что за два года до своего загадочной смерти российская топ-модель, долгое время являющаяся лицом бренда Nina Rici, посещала так называемый «остров педофилов», где стала невольной свидетельницей происходящих там бесчинств.

Судья, рассматривающий дело Джеффри Эпштейна, обнародовал записи бортового журнала Боинга 727, на котором американский финансист доставлял своих гостей на «остров педофилов». Руслана Коршунова значилась в списках в качестве пассажирки воздушного борта, который все называли «Лолита-экспресс». На тот момент российской красавице было всего 18 лет.