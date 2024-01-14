Многолетние исследования ученых из Бирмингемского университета доказали, что регулярные физические тренировки на холоде благотворно влияют на здоровье сердца, а также способствуют укреплению иммунитета. Об этом в своем материале сообщает издание Daily Mail.

Британские исследователи установили, что тренировки на холоде, особенно в морозную погоду, требуют значительно больших затрат калорий, поскольку организму необходимо поддерживать стабильную температуру тела. Усиленное кровообращение во время тренировок на холоде способствует интенсивной работе сердца.

При этом регулярная физическая активность на морозе способствует укреплению иммунитета, что снижает риск заболевания ОРВИ. Также тренировка на морозе приводит к выбросу эндорфинов. Исследователи смогли доказать, что упражнения на холоде – в четыре раза более эффективны, чем употребление человеком антидепрессантом.

Еще одним плюсом тренировок на морозе является улучшения состояния кожи, поскольку улучшается кровообращение, а также растет уровень витамина D.