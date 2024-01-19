Желающим избавиться от лишнего веса не рекомендуется употреблять диетический шоколад и чипсы в качестве перекуса. Об этом в своем материале сообщает издание Daily Mail со ссылкой на британского диетолога Дуэйна Меллора.

По его словам, лучшей альтернативой для быстрого перекуса людям, желающим сбросить лишние килограммы, являются йогурт без сахара и рисовые хлебцы. Молочные продукты содержат значительное количество кальция, благоприятно влияющего на здоровье сердца и кишечника. А вот жиров и сахара в таких продуктах минимальное количество.

Диетолог подчеркивает, что сам по себе диетический шоколад с добавлением искусственных подсластителей не вреден для здоровья, однако содержит очень большое количество калорий, как и классический шоколад на основе сахара.

Диетические чипсы также нельзя употреблять желающим похудеть людям, поскольку они содержат значительное количество жиров. При этом низкая калорийность продукта достигается производителем путем уменьшения размера упаковки.