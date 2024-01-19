В 2024 году Украина будет восстанавливать и укреплять промышленность, а также восполнять потери, понесенные армией в ходе прошлого контрнаступления. После этого, уже в 2025-м, она снова попытается контратаковать, заявил телеканал CNN.

Со ссылкой на анонимные источники в Пентагоне и военной разведке США журналисты отметили, что в 2024 году ни одна из сторон не добьется каких-либо серьезных успехов. Россия скорее всего будет продолжать удары по инфраструктуре Украины, а Киеву остается лишь выстраивать оборону и работать над укреплением промышленности.

2025 год станет оптимальным для начала нового контрнаступления. Но чтобы оно стало реальностью и не закончилось так же, как предыдущее, Запад должен продолжать поставлять в Киев оружие, технику и боеприпасы. Также от него требуется не прекращать финансирование Украины.