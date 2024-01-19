Оставшись без помощи Соединенных Штатов, Украина не сможет наносить удары на большие расстояния, то есть по территории России. В частности, она не сможет этого делать без оперативно-тактических ракет ATACMS, сообщил телеканал CNN.

Журналисты, ссылающиеся на анонимные источники в разведке США, рассказали, что в Белом доме считают, что Киев лишится возможности атаковать Крым и все Черноморское побережье РФ.

Кроме того, в администрации президента США Джо Байдена считают, что Европа тоже начнет постепенно отказываться от поддержки Украины, если это сделает Вашингтон.

Сам американский лидер уже высказывался о возможном прекращении поставок военной помощи на Украину. Он отмечал, что будет катастрофой, если Конгресс окончательно заблокирует соответствующий законопроект.