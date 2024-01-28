Известная российская актриса Любовь Полищук скончалась осенью 2006 года. Она умерла у себя дома. Сообщалось, что причиной смерти знаменитой артистки является онкология – саркома кости последней стадии. Любимая многими актриса умерла в возрасте 57-ми лет. Издание «5 канал» решило рассказать о причинах столь ранней кончины знаменитой актрисы.

Кинокарьера необычайно яркой и привлекательной актрисы началась в 1974 году, когда ей было 25 лет. Она сыграла эпизодическую роль в фильме Григория Александрова «Скворец и Лира». А вот известность артистке принесла работа в телефильме «12 стульев». Она засветилась в короткой, но яркой роли – станцевала танго с главным героем в исполнении актера Андрея Миронова.

Однако именно эти съемки впоследствии принесли ей серьезные проблемы в жизни. Оказалось, что во время съемок сцены страстного танго Андрей Миронов несколько раз уронил молодую актрису на бетонный пол. Изначально она не придала этому большого значения и продолжила покорять отечественный кинематограф. Но со временем у актрисы начались очень сильные боли в спине.

Также в 2000 году актриса попала в аварию, после которой смогла ходить только в специальном корсете. Затем ей понадобилась операция на позвоночнике. Однако и оперативное вмешательство не смогло спасти Любовь Полищук от страшного диагноза – саркома кости в последней стадии. Эта болезнь и унесла жизнь знаменитой и любимой миллионами зрителей актрису.