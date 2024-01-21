Бывают ситуации, когда дверь автомобиля захлопнулась, а ключи остались в машине. В этом случае часто впадают в панику и решают, что у них нет другого выхода, кроме как разбить стекло. Однако, двери автомобиля можно открыть, не прибегая к варварским методам. Для этого им понадобятся обычные предметы, находящиеся под рукой.

Вскрытие автомобиля: что нужно знать заранее

Прежде чем открыть замок, обратите внимание на марку и производителя машины. Проще всего открыть автомобильные замки отечественных производителей. У них самая простая защитная конструкция и практически нет дополнительных «наворотов». Открыть замок на таких моделях можно буквально за несколько минут. С иностранными брендами, например, дело обстоит сложнее. Открыть двери БМВ Х5 без повреждений может только высококлассный специалист. Как правило, чем престижнее марка, тем сложнее открыть дверь и попасть в автомобиль. Во многих случаях только опытный специалист может открыть роскошный автомобиль без повреждений.

По какой причине не открываются двери

Существуют множество причин блокировки дверей автомобиля. Самые распространенные из них:

разрядился аккумулятор или брелок;

система центрального замка самопроизвольно вышла из строя, когда ключ был оставлен в салоне;

попытка открытия автомобиля злоумышленниками, из-за чего замок перестает работать;

неисправность противоугонной системы;

засорился замок двери;

дверь повреждена в результате аварии, и автомобиль невозможно открыть;

замок заблокирован из-за попадания влаги с последующим замерзанием.

Вскрыть машину без ключа

Многие эксперты из интернета считают, что не существует щадящего способа открыть автомобиль. Они рекомендуют разбить одно из стекол или попасть внутрь через багажник, чтобы открыть машину изнутри. Здесь следует учесть два момента:

Прежде чем разбивать стекло, позвоните дилеру и уточните стоимость и наличие стекла на складе. Разбивать нужно то стекло, которое есть в наличии и которое недорого будет заменить. Даже если двойная система блокировки дверей включена, внутренние ручки не будут работать, что сделает невозможным проникновение внутрь автомобиля без ключа. Во многих случаях, даже если владелец разобьет стекло автомобиля, он не сможет попасть в машину.

Все остальные решения проблемы, при которых невозможно открыть дверь автомобиля связаны с манипуляциями над личинкой замка. Самый жестокий способ – снять декоративную накладку, закрывающую замок, высверлить болт, крепящий замок, и разблокировать запорный механизм с помощью отвертки. Этот способ следует использовать только в экстренных ситуациях, так как он не всегда срабатывает, кроме того, обязательно приведет к разрушению замковой системы.

Разумное решение – вызвать мастера, специализирующегося на вскрытии дверей авто. Опытный сотрудник с помощью современных инструментов разблокирует замок без повреждений и дополнительных затрат на ремонт.

Экстренное вскрытие дверей автомобиля. Аварийная служба

Повреждение лакокрасочного покрытия и кузова, возможная поломка замка и последующая замена механизма замка потребуют обязательного ремонта и замены, в том случае, если вы все же решили самостоятельно справляться с проблемой открывания двери автомобиля. Чтобы избежать подобных проблем, рекомендуется сразу же обратиться к опытным специалистам. Например, компания по экстренному вскрытию автомобилей «Zamok.pro» выполнит вскрытие замка быстро и аккуратно. Профессионалы качественно выполняют работу в считанные минуты. Компания «Zamok.pro» предоставляет услуги по разблокировке автомобилей уже более 10 лет, имеет солидный опыт в разблокировке автомобилей и положительные отзывы автовладельцев. Какие преимущества получают наши клиенты, обратившись в нашу службу:

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