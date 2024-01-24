Военнослужащий ВС РФ Евгений Тищенко героически погиб в районе населенного пункта Крынки. Он совершил подвиг, закрыв товарищей от вражеской гранаты своим телом. К сожалению, жизнь самого бойца спасти не удалось.

Тищенко не призывался на срочную службу из-за проблем со здоровьем. Поэтому его долго не хотели отправлять в зону проведения специальной военной операции. Но желание послужить Родине и настойчивость все же позволили Евгению достичь цели.

26 октября прошлого года его группа попала под удар украинского БПЛА, сбросившего гранату с воздуха. Боец, который уже имел травму, бросился на гранату и накрыл ее своим телом. Об этом позже рассказали спасенные Тищенко сослуживцы – Николай с позывным «Вышка», а также «Лис» и «Голливуд».