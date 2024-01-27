Двое девятиклассников и двое других юношей постарше похитили 27-летнего мужчину в Иркутской области, удерживая его против воли в подвале дома. Об этом пишут авторы Телеграм-канала SHOT.

Четверо юношей из города Черемхово приехали в Иркутск, где они подкараулили свою жертву около собственного дома. Угрожая ружьем 12-го калибра, они заставили его силой сесть в автомобиль Toyota Town Ace и привезли его в Черемхово, где удерживали его в подвале дома.

Оказалось, что один из нападавших юношей, 20-летний Саша Сороколетов, отбывал вместе со своей жертвой срок в колонии за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Оба осужденных оказались на воле в ноябре прошлого года.

При этом во время отбывания срока Саша Сороколетов затаил обиду на 27-летнего Кирилла за надменное поведение и решил отомстить ему, когда они оба оказались на свободе. В результате четверых юношей задержали сотрудники правоохранительных органов. Взятый в заложники мужчина сильно не пострадал.