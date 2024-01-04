Экс-депутат Верховной рады Игорь Мосийчук рассказал, какие цели поражали российские ракеты 29 декабря и 2 января, во время массированных атак на Украину.

Он заявил, что главными мишенями стали завод «Артем» и конструкторское бюро «Луч», а также предприятие «Маяк» и завод «Квазар», занимавшийся производством электротехники. Все эти предприятия находятся в Киеве. Напомним, что удары наносились еще и по Харькову.

По словам Мосийчука, украинские спецслужбы разыскивают наводчиков, которые якобы указали, куда именно нужно запускать ракеты. Однако при этом и подробная информация о заводах, и их точные координаты опубликованы в «Википедии» и на других интернет-ресурсах.

«Да вы хоть с «Википедии» адрес уберите. Зачем наводчика искать?» — резонно заметил бывший украинский парламентарий.

КБ «Луч», а также завод «Артем» располагаются в непосредственной близости к станции метро «Лукьяновская» в Киеве. Она также пострадала – серьезные повреждения получил вестибюль станции и несколько домов рядом с ней.