Бывшая супруга зампреда Госдумы Петра Толстого умерла на 55-м году жизни 10 января. Парламентарий уже подтвердил эту информацию.

Он также отметил, что Дарья Евенко умерла на руках у семьи, все близкие люди были рядом с ней.

Толстой также подтвердил, что его бывшая жена страдала от рака головного мозга. Перед смертью началось обострение заболевания, она вызывала «Скорую помощь» из-за сильной боли в голове. При этом Дарья Толстая не захотела ехать в больницу и осталась со своими родными.

Евенко прожила в браке с Толстым 24 года. Супруги развелись в 2016 году, но продолжали общаться безо всяких интриг. Дочь Александра поддерживала отношения с отцом и матерью. В 2018 году она вышла замуж за Филиппа Раджпута, с которым долгое время состояла в отношениях.